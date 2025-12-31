Pozzecco

Gianmarco Pozzecco è ufficialmente il nuovo coach del Galatasaray

Francesco Manzi

Dopo i rumors dei giorni scorsi, questa mattina è arrivata l’ufficialità: Gianmarco Pozzecco festeggerà capodanno da nuovo allenatore del Galatasaray. Il club turco ieri aveva annunciato la separazione da coach Yakup Sekizkök.

Pozzecco torna in panchina dopo qualche mese libero, alla fine dell’avventura con l’Italbasket, e dopo i rumors che a novembre lo volevano al Panionios, in Grecia. Il tecnico allenerà per la prima volta da head coach all’estero: dal 2015 al 2017 era stato al Cedevita, ma da assistente.

Il Galatasaray sta attendendo di conoscere il proprio avversario nella seconda fase di Basketball Champions League dopo aver vinto il proprio girone con 5 vittorie su 6. A portare al cambio in panchina è stato però il deludente rendimento in patria, in campionato infatti i giallorossi sono solo 9° con 7 vittorie e 6 sconfitte. Decisivo per l’allontanamento di Sekizkök è stato il KO interno dello scorso weekend contro il Trabzonspor, 89-102.

Gianmarco Pozzecco, 53 anni, in carriera ha allenato da head coach Orlandina, Varese, Fortitudo Bologna, Sassari e Italbasket, vincendo una Supercoppa Italiana e una FIBA Europe Cup con la Dinamo.

