Gianmarco Pozzecco esulta sui social per la vittoria della sua Sassari

In serata la Dinamo Sassari ha vinto il recupero di campionato sul campo di Brindisi. Lo ha fatto senza il suo condottiero, Gianmarco Pozzecco, sospeso per 10 giorni dalla dirigenza a quanto pare per reiterata bestemmia (e conseguente multa) in Basketball Champions League. L’amarezza per non poter essere al fianco della sua squadra non ha però impedito al Poz di seguirla e supportarla tramite i social network.

Prima della gara, su Instagram, il Poz aveva scritto:

Stasera non vivrò il privilegio di essere il vostro Coach ma vivo come sempre il privilegio di essere fiero di voi!

Al termine della partita, Pozzecco ha poi esultato sempre su Instagram facendo i complimenti in particolare al suo vice, Casalone, e allo staff. “Ottimo lavoro ragazzi! Grande vittoria e grande staff!” ha scritto l’allenatore di Sassari.

Foto: FIBA

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.