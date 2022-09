Gianmarco Pozzecco: “La miglior partita della storia del basket italiano”

Gianmarco Pozzecco di partite storiche, per la Nazionale italiana, se ne intende. D’altronde era in campo, e protagonista, quando nel 2004 gli Azzurri sconfissero Team USA, in semifinale, così come nella vittoria in semifinale ad Atene 2004 contro la Lituania, decisiva per la storica medaglia d’argento olimpica. Da oggi, almeno secondo il Poz, ce ne sarà una terza: quella contro la Serbia ad EuroBasket 2022.

Il Poz ne ha parlato in conferenza stampa, dopo aver perso qualsiasi freno durante e dopo la vittoria azzurra:

Abbiamo scioccato il mondo. Abbiamo fatto un lavoro incredibile contro un’ottima squadra. È probabilmente la miglior partita della storia del basket italiano. La seconda è la semifinale del 2004 ad Atene, quando ancora giocavo. Tutti considerato quest’ultima il miglior match della nostra storia, ma stasera abbiamo visto qualcosa di meglio. Abbiamo giocato col cuore. Potevate vedere dodici giocatori che hanno dato il 100% e abbiamo vinto contro la miglior squadra del torneo. Probabilmente la migliore squadra non solo della storia del basket serbo, ma in generale la miglior squadra di tutti i tempi. Non ho mai visto un giocatore come Jokic, che è una grande persona esattamente come Giannis Antetokounmpo. Devo dirlo, perché è la verità.