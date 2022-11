Gianmarco Pozzecco racconta la sua esperienza nel calcio di provincia

Gianmarco Pozzecco ieri sera è stato ospite de Il Circolo dei Mondiali, la tramissione Rai per commentare gli avvenimenti della giornata nella Coppa del Mondo di calcio.

Il Poz ha spiegato innanzitutto il suo approccio con i giocatori, rispondendo scherzosamente alla conduttrice Sara Simeoni che gli ha detto: “Sei un allenatore diverso…”

Nel senso che sono un po’ s******? Ho giocato per tanti anni, non ho ancora l’aplomb tipico dell’allenatore, devo ancora maturare. Mi mantengo giovane, per me è più facile andare d’accordo con i ventenni che con i cinquantenni.