Gianmarco Pozzecco si commuove parlando di Achille Polonara

Anche Gianmarco Pozzecco ha parlato del delicatissimo momento di salute vissuto da Achille Polonara.

L’ala della Virtus Bologna oggi in ospedale ha ricevuto la visita dei compagni che gli hanno portato la coppa dello Scudetto. Non è stata però l’unica visita ricevuta da PolonAir. Anche il ct dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, è andato a trovarlo. Il coach degli Azzurri ha raccontato la visita ai microfoni della Rai, durante l’intervallo della sfida degli Europei Femminili fra le ragazze di Capobianco e la Serbia.

Parole commoventi del Poz, come al solito mai banale quando si tratta di trasmettere emozioni.

Achille era il numero uno prima, lo è ancora e lo sarà in futuro. Si tratta di una battaglia durissima ma io l’ho allenato parecchie volte, non è un caso che le due partite migliori che gli ho visto fare sono a Berlino con la Serbia e a Milano, con la maglia di Sassari, in una sfida di playoff. Quando bisogna tirare fuori le palle è il numero uno. Oggi ho visto un bellissimo quadretto familiare con la moglie Erika che lo sosteneva, mi sono commosso. Ha il supporto della famiglia e anche delle tantissime persone che gli vogliono bene nel mondo del basket.