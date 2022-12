Gianmarco Pozzecco testimonial per la campagna reclutamento degli arbitri

Gianmarco Pozzecco ha sempre avuto un rapporto difficile con gli arbitri. Un trend che non è cambiato neanche da quando si è seduto sulla panchina dell’Italbasket: finora il Poz “vanta” uno score di 9 falli tecnici e un’espulsione in dodici gare da coach azzurro.

La FIP comunque ha deciso di sfruttare il suo volto e le capacità comunicative per avviare una campagna di reclutamento degli arbitri. L’iniziativa è stata ideata dal Comitato Regionale della Lombardia, per il quale Pozzecco sarà protagonista di cinque video. Il primo è stato già pubblicato e vede il Poz insieme a due giovani “arbitre”. L’allenatore della Nazionale esclama scherzosamente: “Quante ve ne ho dette e quante ve ne dirò… Ma la verità è che senza di voi non si può giocare”, prima di invitare gli aspiranti fischietti a iscriversi ai corsi.

Foto: FIBA