Gianmarco Pozzecco torna subito in panchina? È vicinissimo a un club estero

Francesco Manzi

Gianmarco Pozzecco si prepara a tornare in panchina dopo l’addio estivo all’Italbasket. Il tecnico italiano sarebbe infatti vicino all’accordo con il Panionios Atene, squadra che milita nel massimo campionato ellenico. Come riportato da Sotiris Vetakis, se non ci saranno intoppi il Poz dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

Se tutto andasse in porto, per Pozzecco sarebbe la seconda esperienza fuori dall’Italia dopo quella sulla panchina del Cedevita, come vice, tra il 2015 e il 2017. Per l’ex CT della Nazionale sarebbe la prima panchina di club dalla stagione 2023-24, quando per una manciata di partite allenò l’ASVEL Lyon-Villeurbanne.

Il Panionios Atene è attualmente ultimo nel campionato greco dopo due giornate: domenica alle 12 potrebbe arrivare la terza sconfitta contro l’Olympiacos. Il club è stato promosso nella massima serie solo nel 2024, dopo diversi anni nei campionati minori: si tratta comunque di una “nobile decaduta”, visto che negli anni ’90 il Panionios era protagonista in patria, nonostante non abbia mai vinto trofei se non una Coppa di Grecia nel 1990-91.

