Gianmarco Pozzecco-Trapani Shark: “Per ora non c’è nulla…”

Negli ultimi giorni, il nome di Gianmarco Pozzecco è stato accostato alla Trapani Shark, suscitando speculazioni su un possibile cambio in panchina.

Dopo la sconfitta contro Trieste nei quarti di finale di Coppa Italia, si era diffusa la voce di un addio di Jasmin Repesa, attuale allenatore del club siciliano. Tuttavia, la società ha prontamente smentito l’ipotesi, pur lasciando intendere una situazione ancora da definire: “Coach Repesa, ad oggi, è l’allenatore della Trapani Shark, a meno che non sia lui stesso a ribadire le perplessità più volte espresse ultimamente ma che sono state con forza respinte”.

Le parole del patron Antonini su Pozzecco

Nonostante la smentita ufficiale, il patron Valerio Antonini non ha nascosto il suo apprezzamento per Pozzecco, elogiandolo pubblicamente dopo la vittoria dell’Italbasket in Turchia. In un commento al video del discorso motivazionale di Pozzecco negli spogliatoi, Antonini ha scritto: “Coach Poz! Un discorso da brividi!! Sei un grande!!! Un leader assoluto”.

La risposta di Pozzecco sulle voci di mercato

Intervistato da Fabrizio Fabbri de Il Corriere dello Sport, Pozzecco ha affrontato direttamente le indiscrezioni riguardanti un suo possibile approdo alla Trapani Shark. Dalla sua stanza d’albergo a Reggio Calabria, dove la Nazionale italiana è impegnata in un match, ha scherzato sulla situazione:

“Per andare dall’altra parte sto aspettando che costruiscano il ponte sullo stretto. Non seguo queste chiacchiere, sono concentrato sulla Nazionale”.

Quando gli è stato chiesto se il presidente della FIP Giovanni Petrucci darebbe il via libera a un eventuale passaggio a Trapani, Pozzecco ha risposto:

C’è un rapporto con il mio presidente tale che mi consentirebbe di valutare. Per ora però non c’è nulla con nessuno”.

La situazione resta fluida, ma per ora Pozzecco rimane focalizzato sulla sua avventura con la Nazionale Italiana.