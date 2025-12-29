Gianmarco Pozzecco vicino ad una big di Basketball Champions League

Gianmarco Pozzecco starebbe per tornare in panchina: dopo l’esperienza con la Nazionale e la trattativa, alla fine saltata, con il Panionios di qualche mese fa, il tecnico azzurro sarebbe infatti vicino al Galatasaray, come riportato da Chema de Lucas. Secondo il giornalista spagnolo, Pozzecco sarebbe il favorito per guidare il club turco sostituendo l’attuale allenatore Yakup Sekizkök.

ÚLTIMA HORA: Gianmarco Pozzecco, principal candidato para hacerse cargo del banquillo del Galatasaray turco. Gianmarco Pozzecco, leading candidate to take Galatasaray head coach position. — Chema de Lucas (@chemadelucas) December 29, 2025

Il Galatasaray, finalista di Basketball Champions League lo scorso anno, ha fin qui deluso le aspettative in patria, dove si trova 9° in classifica con un record di 7-6. Meglio invece il rendimento in BCL, dove il Gala ha vinto il suo girone con 5 vittorie in 6 partite e ora è in attesa delle squadre che usciranno dal Play-in.

Pozzecco non allena un club dalla stagione 2023-24, quando era stato sulla panchina dell’ASVEL per circa 3 mesi. Nella sua carriera, oltre all’Italbasket, il tecnico goriziano ha guidato anche Orlandina, Varese, Fortitudo Bologna e Sassari, mentre all’estero è stato al Cedevita ma da assistente.