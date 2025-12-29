pozzecco italia

Gianmarco Pozzecco vicino ad una big di Basketball Champions League

Francesco Manzi

Gianmarco Pozzecco starebbe per tornare in panchina: dopo l’esperienza con la Nazionale e la trattativa, alla fine saltata, con il Panionios di qualche mese fa, il tecnico azzurro sarebbe infatti vicino al Galatasaray, come riportato da Chema de Lucas. Secondo il giornalista spagnolo, Pozzecco sarebbe il favorito per guidare il club turco sostituendo l’attuale allenatore Yakup Sekizkök.

Il Galatasaray, finalista di Basketball Champions League lo scorso anno, ha fin qui deluso le aspettative in patria, dove si trova 9° in classifica con un record di 7-6. Meglio invece il rendimento in BCL, dove il Gala ha vinto il suo girone con 5 vittorie in 6 partite e ora è in attesa delle squadre che usciranno dal Play-in.

Pozzecco non allena un club dalla stagione 2023-24, quando era stato sulla panchina dell’ASVEL per circa 3 mesi. Nella sua carriera, oltre all’Italbasket, il tecnico goriziano ha guidato anche Orlandina, Varese, Fortitudo Bologna e Sassari, mentre all’estero è stato al Cedevita ma da assistente.

