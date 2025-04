Giannakopoulos senza freni: accuse anche per gli arbitri delle partite altrui

Con l’inizio dei playoff di EuroLega è tornato a farsi sentire Dimitris Giannakopoulos. Il vulcanico patron del Panathinaikos ha criticato aspramente l’EuroLega e i suoi arbitri dopo gara 1 con l’Efes.

I turchi poi hanno vinto la seconda sfida a Oaka, prendendosi il vantaggio del fattore campo. Il numero uno del PAO non ha commentato questa gara, spostando invece la sua attenzione sulla serie fra l’Olympiacos e il Real Madrid, condotta 2-0 dai biancorossi. Anche qui l’argomento di discussione sono gli arbitri, colpevoli (secondo Giannakopoulos) di aver favorito gli acerrimi rivali. “Non capisco come un club con la storia del Real Madrid possa lasciarsi derubare in questo modo”, ha detto il presidente del Pana.

Il coach dei Blancos, Chus Mateo, molto indispettito con le terne durante i primi due episodi della sua serie, ha preferito glissare in conferenza stampa.