Gianni Petrucci, 4° mandato come Presidente FIP: potrà davvero?

Gianni Petrucci è in scadenza del suo terzo mandato come Presidente della FIP ma potrebbe continuare ancora per un quarto, visti i cambiamenti che stanno avvenendo a Roma.

­ Alla Camera dei deputati, in questi giorni, le commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato) hanno preso in esame il decreto legge 75/2023 aggiungendo l’articolo 39 bis che concretamente ha riportato in vita le speranze del presidente del Coni nazionale Giovanni Malagò e, a cascata, dei presidenti delle varie federazioni sportive, di poter ottenere un cambiamento della legge voluta dall’ex ministro Spadafora che fermava a tre i mandati consecutivi la detenzione dello scettro di primo dirigente.

È stato ottenuto anche il parere favorevole del Governo e il ministro dello sport Abodi sembra favorevolmente disponibile ad appoggiare la deroga nell’anno olimpico, il prossimo con i Giochi di Parigi 2024: in pratica ci si potrà candidare per un quarto mandato, e basterà raccogliere i due terzi dei voti degli aventi diritto per rimanere in sella alla propria poltrona, come riportato da L’Adige.

Sicuramente è un’ottima notizia per Gianni Petrucci che stava pensando di abbandonare il basket per trasferirsi alla Salernitana ma forse così non sarà e si ricandiderà a Presidente della FIP.