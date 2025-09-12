Gianni Petrucci: “Banchi nuovo CT? Accordo ancora non chiuso. Scelta di Datome”

Gianni Petrucci è tornato oggi a parlare del nuovo CT dell’Italbasket, in un’intervista a Il Tempo. Il presidente FIP nei giorni scorsi si era esposto, sostanzialmente anticipando che la scelta sarebbe ricaduta su Luca Banchi, attuale allenatore della Lettonia. Ora Petrucci lo ha confermato, ma ha anche precisato che un accordo con l’ex tecnico di Milano e Virtus Bologna non è chiuso.

“La cosa certamente non è conclusa, la scelta è una responsabilità che porterà avanti Gigi Datome. La annunceremo al momento opportuno, non c’è urgenza di farlo a brevissimo. Certamente il nuovo allenatore sarà in panchina per la prossima finestra di qualificazioni per il Mondiale. Il futuro CT dovrà dare un sistema di gioco che varrà per tutte le altre Nazionali e per tutti gli allenatori. Sotto questo aspetto il dg Trainotti è un mago, un dirigente che merita un grande palcoscenico e che potrebbe lavorare ovunque, anche nel calcio” ha detto Petrucci.

Insomma la decisione finale porterà la firma di Datome, diventato l’anno scorso coordinatore di tutte le Nazionali maschili.