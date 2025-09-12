gianni petrucci

Gianni Petrucci: “Banchi nuovo CT? Accordo ancora non chiuso. Scelta di Datome”

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Francesco ManziLascia un Commento su Gianni Petrucci: “Banchi nuovo CT? Accordo ancora non chiuso. Scelta di Datome”

Gianni Petrucci è tornato oggi a parlare del nuovo CT dell’Italbasket, in un’intervista a Il Tempo. Il presidente FIP nei giorni scorsi si era esposto, sostanzialmente anticipando che la scelta sarebbe ricaduta su Luca Banchi, attuale allenatore della Lettonia. Ora Petrucci lo ha confermato, ma ha anche precisato che un accordo con l’ex tecnico di Milano e Virtus Bologna non è chiuso.

“La cosa certamente non è conclusa, la scelta è una responsabilità che porterà avanti Gigi Datome. La annunceremo al momento opportuno, non c’è urgenza di farlo a brevissimo. Certamente il nuovo allenatore sarà in panchina per la prossima finestra di qualificazioni per il Mondiale. Il futuro CT dovrà dare un sistema di gioco che varrà per tutte le altre Nazionali e per tutti gli allenatori. Sotto questo aspetto il dg Trainotti è un mago, un dirigente che merita un grande palcoscenico e che potrebbe lavorare ovunque, anche nel calcio” ha detto Petrucci.

Insomma la decisione finale porterà la firma di Datome, diventato l’anno scorso coordinatore di tutte le Nazionali maschili.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Marco Spissu Mondiale

Marco Spissu e l’addio di Pozzecco: “Noi lo sapevamo già, dispiace perché si era creato qualcosa di speciale”

Francesco Manzi
della valle

Amedeo Della Valle e la Nazionale: “Rammarico per gli ultimi anni, a questo Europeo ci potevo stare”

Francesco Manzi
luca banchi lettonia italbasket

Italbasket, Luca Banchi verso la panchina azzurra: Petrucci rompe il silenzio sul dopo-Pozzecco

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.