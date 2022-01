Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha commentato in maniera piuttosto arrabbiata la notizia dell’incontro tra i vertici del calcio e quelli del governo. Le parole del numero 1 del basket italiano sono state riportate dalle colonne de La Gazzetta dello Sport:

“Apprendere da un comunicato stampa che un ministro ha convocato una riunione per la Serie A di calcio è offensivo. Basta con questa monocultura calcistica, noi non siamo stati invitati né citati; giusto ieri ho assistito a una telefonata Draghi-Malagò per parlare della cabina di regia, un’iniziativa partita proprio dal numero uno del Coni con quello della Legabasket Gandini”.

Purtroppo questa “monocultura”, come l’ha definita Gianni Petrucci, sembra non poter avere una fine. Il basket italiano deve cercare di rialzarsi da solo. Solo in questo modo, forse, un giorno, si potrà riportare il basket ai fasti di qualche decennio fa. Non sarà semplice ma è un lavoro che si deve fare, per non far morire il nostro sport. Altrimenti il suo destino è segnato e non sarà certo un matrimonio ma un funerale.