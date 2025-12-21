Gianni Petrucci: “FIP e LBA non hanno responsabilità nella situazione di Trapani”

Gianni Petrucci rispedisce al mittente le accuse di Valerio Antonini per l’attuale situazione che circonda la Trapani Shark ormai da settimane. Il presidente del club siciliano aveva puntato il dito contro le istituzioni: soprattutto LBA ma anche FIP, ree di aver messo volutamente in difficoltà la società trapanese. Dopo il KO di oggi contro Sassari, che ha portato ad ulteriori polemiche, Petrucci è quindi intervenuto al GR1 Sport.

Queste le dichiarazioni del presidente federale, riportate da Sportando:

Non c’è nessuna responsabilità della Federazione e della Lega… La Federazione agisce su documenti. Tutte le altre sono illazioni. Non è colpa nostra se poi Repesa se n’è andato, se altri giocatori se ne stanno andando. Per cui basta vedere le realtà. Io non voglio esprimere giudizi negativi, non mi competono. Io faccio il presidente della Federazione. Ho fiducia in Gherardini che è un bravo presidente, come avevo fiducia in Umberto Gandini. Tutte le altre illazioni, oppure i ‘ce l’hanno con noi’, sono dichiarazioni che abbiamo sentito da quando siamo nati.