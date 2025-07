Gianni Petrucci: “I razzisti sono cretini disadattati, io sto dimostrando di non essere rincoglionito”

Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha rilasciato un’intervista a Il Quotidiano Sportivo.

Tema centrale il trionfo della Nazionale Under 20 agli Europei. Spazio alla condanna per i vergognosi insulti razzisti ricevuti a più riprese dai nostri ragazzi ma anche lodi per la loro maturità nel gestire il tutto. E poi di nuovo un appello ai club a dare loro più spazio.

Trovo questi episodi di razzismo tristi e squallidi. Non esistono italiani di serie A e di serie B: questi ragazzi sono italiani a tutti gli effetti, spesso anche più di noi, perché incarnano i veri valori della nostra comunità. Sono figli di famiglie che vivono, lavorano e contribuiscono al nostro Paese, e meritano rispetto. Sono rimasto colpito dalla maturità con cui i ragazzi dell’Under 20 hanno reagito agli insulti e agli attacchi che hanno ricevuto, soprattutto sui social. Hanno dimostrato grande dignità, mentre chi li offende non fa altro che dimostrarsi per quello che è: un disadattato, un cretino pieno di rancore e senza senso civico. Sono molto orgoglioso della salute del nostro movimento. Questi giovani sono un patrimonio da proteggere e da valorizzare. Adesso tocca agli allenatori dare loro spazio e fiducia in Serie A, perché se lo meritano. Abbiamo costruito un percorso serio, con Trainotti e Datome, e affidato la squadra a Rossi, che ha fatto un lavoro eccellente.

Petrucci si toglie qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a chi in campagna elettorale lo definiva troppo vecchio per continuare a guidare la Federbasket.

Non mi preoccupo degli attacchi personali che ricevo. Ho cominciato questo nuovo mandato con l’intenzione di dimostrare che non sono affatto “rincoglionito”, come qualcuno insinua. So che le vittorie non sono l’unico parametro per giudicare il nostro lavoro: grazie alla collaborazione con il consiglio federale, le leghe e i comitati regionali, possiamo dire che il nostro movimento è in salute.

Infine uno sguardo alla Nazionale maggiore, in procinto di iniziare la preparazione per Eurobasket.