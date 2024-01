Gianni Petrucci: “Mi ricandido perché mi piace farmi insultare sui social”

Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha confermato che tenterà di essere rieletto. Lo ha fatto nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha preso nuovamente le difese di Gianmarco Pozzecco, esonerato dall’Asvel Villerbaune con diverse polemiche da parte del proprietario Tony Parker.

Ho una malattia, mi diverto a farmi insultare sui social ogni volta che mi ricandido. Per questo lo farò di nuovo. Il mio mandato scade nel 2025 e voglio arrivare fino al 2029. Sarò troppo vecchio? I limiti di un presidente non dovrebbe stabilirli nessuno essere umano ma solamente il Signore.

Petrucci poi ha parlato del movimento cestistico nazionale, soffermandosi sui suoi vertici.

La pallacanestro italiana è in un buono stato di salute. Inizia un anno difficile che culminerà con le Olimpiadi: puntiamo a portare la Nazionale a Parigi attraverso il Preolimpico e ad avere anche la 3×3 femminile, con il ranking che ha è praticamente già qualificata. La LegaBasket sta riempiendo i palazzetti, Gandini ha portato grande organizzazione e sta facendo un grande sforzo per replicare il successo della Coppa Italia dello scorso anno. Penso che sia Milano sia la Virtus possano andare ai playoff di EuroLega. L’Olimpia è in ripresa, conosco il dna vincente di Messina che sta valorizzando tanti italiani come Flaccadori e Bortolani.