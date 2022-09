Gianni Petrucci parla del futuro di Pozzecco e della Nazionale in chiaro

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha toccato altri aspetti interessanti.

Il numero uno della Federbasket ha lanciato una frecciatina a Daniel Hackett e poi ha commentato l’operato di Gianmarco Pozzecco, confermatissimo sulla panchina azzurra.

Bilancio positivo per le prestazione e l’entusiasmo generato, resta un po’ di amarezza per l’esito della sfida con la Francia ma non possiamo dare la colpa a nessun giocatore o allo staff, non sempre vince chi merita. Bisogna andare avanti su questa strada, Sacchetti l’ha spianata e Pozzecco sta proseguendo nel migliore dei modi, è confermato al 100%, mi ha colpito il suo modo di allenare. Fontecchio? Ha sbagliato i liberi decisivi, è vero, ma quanti rigori hanno sbagliato Ronaldo e Maradona? Anche i campioni sbagliano.

Poi la possibilità che la Nazionale torni a essere trasmessa dalla Rai, che ha fatto il boom di ascolti con la pallavolo.

Il paragone con il volley non ha senso, i diritti televisivi non appartengono alla Federazione ma alla FIBA che li mette a gara. Se Sky fa un’offerta migliore di quella Rai bisogna solo ringraziarli. Non è colpa della FIP se la Rai non è interessata al basket. Comunque ho parlato con la direttrice di Rai Sport, Alessandra De Stefano, con la quale mi lega un’amicizia: si può e si deve fare qualcosa, lo voglio fortemente e continueremo a dialogare per trovare una soluzione.