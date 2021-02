Gianni Petrucci: “Preolimpico difficile, ma quando si gioca contro l’Italia nessuno è tranquillo”

Gianni Petrucci, presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, è stato intervistato dai microfoni Rai nel post partita del primo quarto di finale della Coppa Italia tra Olimpia Milano e Reggio Emilia. Di seguito le sue parole:

Sulle Olimpiadi di Tokyo:

Sul ritorno in Italia di Datome e Belinelli:

Sono giocatori importante soprattutto per la Nazionale, come quelli che giocano in NBA, ma come loro sono importanti anche i giovani italiani che anche oggi sono impegnati. Anche la Nazionale femminile sta lavorando bene. Oggi abbiamo buoni allenatori e un buon campionato, peccato non avere il pubblico, ma la cosa più importante è la salute.