Gianni Petrucci: “Quanto è popolare Pozzecco! Io sparisco di fianco a lui”

Il presidente della FIP, Gianni Petrucci, ha rilasciato un’intervista a Il Foglio in vista della finestra di qualificazione ai Mondiali 2023.

Il numero uno della Federbasket ha ringraziato Sky, Eleven Sports, Rai e FIBA per aver consentito la diretta in chiaro della partite dell’Italia con Spagna e Georgia.

Poi Petrucci ha chiarito la sua posizione riguardo la pallavolo, la diatriba FIBA – EuroLega e il nuovo ministro dello sport, Andrea Abodi

Apprezzo il mondo della pallavolo ma è completamente diverso dal nostro. Non sono invidioso di loro, solamente i perdenti provano invidia. Sono uno dei pochi presidente di federazione ad aver sentito Abodi già prima della sua nomina, è il ministro ideale, una persona serie e con grandi competenze in settori più importanti dello sport. La guerra FIBA – ECA è un’assurdità che continuo a denunciare solo io, non ne capisco il senso.