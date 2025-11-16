Gianni Petrucci su NBA Europe: “Farà bene al sistema, e Roma ci sarà. Un facoltoso imprenditore…”

NBA Europe è un’opzione sempre più concreta per il panorama del basket europeo: da data di partenza, probabilmente, sarà il 2027 e l’Italia sarà tra le protagoniste. Oltre a Milano, dove il dialogo oltre che con l’Olimpia è aperto anche con Milan e Inter, è molto caldo il tema della squadra a Roma. Nella Capitale attualmente non ci sono squadre né in LBA né in A2, e la Virtus Roma è ormai un ricordo: la società giallorossa è stata sciolta nel 2020 e “resuscitata” con un altro titolo come Virtus GVM Roma 1960, ora quest’ultima milita in Serie B Nazionale. Nei giorni scorsi il rebranding della Stella EBK, club nato da pochi mesi con focus sul settore giovanile che aveva adottato proprio i colori giallorossi, e l’acquisto delle sue quote da parte di Olidata (tra le altre cose già sponsor LBA della Virtus Bologna) avevano fatto presagire che sarebbe stata proprio quest’ultima a trasformarsi alla fine nella franchigia capitolina di NBA Europe.

Sebbene non ci siano conferme ufficiali, oggi Gianni Petrucci ha parlato del progetto NBA Europe al Corriere dello Sport. Il presidente FIP ha giudicato positivamente le intenzioni della NBA e l’impatto che questa nuova competizione avrà sul nostro basket. Ma non solo: ha anche confermato che Roma avrà quasi sicuramente un posto nel progetto.

“NBA Europe è una novità che farà bene al sistema, porterà risorse e spettacolo. Nell’accordo c’è scritto che le squadre iscritte continueranno a fare i campionati. EuroLega è un organismo privato, non ci dà nemmeno i giocatori durante le finestre FIBA. Il basket europeo vale a livello commerciale appena 200 milioni di dollari in un mercato da 50 miliardi. Una Lega NBA è l’occasione per aumentare competitività e allargare il bacino. Se il Manchester United, la squadra di calcio più tifata al mondo, ha già detto sì, ci sarà un motivo?” ha detto Petrucci.

E sulla possibile partecipazione di Roma: “Roma non mancherà. C’è un’opzione concretissima legata a un facoltoso imprenditore. Il nome? Tempo al tempo, mai porre limiti ai sogni”.