Sono passati diversi anni da quando Gianni Petrucci si espose duramente contro il doppio incarico di CT della Nazionale e allenatore di club. Era il 2023 e il presidente FIP disse inizialmente “no” alla possibilità di avere Gianmarco Pozzecco, CT azzurro, in condivisione con l’ASVEL. Poi Petrucci si convinse, pur riluttante: “Io sono sempre stato contrario ai doppi incarichi, perché ritengo che le grosse discipline sportive, quelle più popolari, devono avere un CT a tempo pieno”.

Parlando invece del nuovo lavoro di Luca Banchi come allenatore dell’Olimpia Milano, in un’intervista al Corriere dello Sport il numero uno della Federazione ha cambiato versione: “In passato ho sostenuto che alla Nazionale serviva un tecnico a tempo pieno e come filosofia può essere la cosa migliore. Ma sto rivedendo la mia posizione: un allenatore che vive la panchina tutto l’anno è sicuramente più ‘pronto’ quando poi siede su quella della Nazionale. Perché avrei dovuto privare Banchi dell’esperienza di Milano? Alla fine, comunque, la differenza viene dalle persone e da questo punto di vista sono molto tranquillo: la Nazionale non sarà trascurata”.

Nella stessa intervista, Petrucci ha lanciato anche una delle sue provocazioni ai critici: “Può piacere o non piacere, ma se la legge prevede la possibilità di trasferire i titoli sportivi Petrucci non può fare niente. So che in molti mi insultano ma questa gente dovrebbe anche dire cosa può fare la Federazione. Comunque gli insulti sono la mia forza, dovessero smettere di arrivare, vorrebbe dire che non conto più”.