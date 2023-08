Gianni Petrucci: “Vi spiego perché non ha senso paragonare il basket con altri sport”

Gianni Petrucci è tornato a parlare dopo la qualificazione dell’Italia alla seconda fase dei Mondiali di basket.

Il presidente federale è tornato sul confronto con il coach Gianmarco Pozzecco, dopo i suoi comportamenti sopra le righe nel match perso con la Repubblica Dominicana.

Pozzecco vive molto profondamente il suo mestiere, non conosce un modo di allenare diverso dall’interiorizzare, si fa talmente tanto coinvolgere dalle cose da arrivare a starci male, a volte. Ci siamo guardati in faccio e gli ho detto ciò che pensavo, come facciamo sempre da quando è allenatore della Nazionale. In una competizione come il Mondiale il livello di stress è enorme perché la posta in palio è altissima.

Successivamente Petrucci ha tracciato un primo bilancio della spedizione azzurra nelle Filippine.

Siamo fra le 16 squadre migliori e continuiamo a giocare per un grande obiettivo, inoltre abbiamo ottenuto la qualificazione al Preolimpico che potrebbe aprirci le porte di Parigi 2024. Negli ultimi anni il livello tecnico e tattico delle nazionale finora considerate medio – piccole si è alzato moltissimo, anche grazie alla naturalizzazione di giocatori NBA.

Infine il presidente FIP ha parlato dei paragoni fra il basket e altri sport, probabilmente riferendosi alla pallavolo. Ricordiamo che nel volley l’Italia è campione europea in carica sia in campo femminile sia in campo maschile e sta andando benissimo in entrambe le kermesse continentali attualmente in corso.

Non mi piace paragonare il basket ad altri sport, detesto chi lo fa. Il nostro mondo è dominato dalla NBA che ha i migliori giocatori ma altri fuoriclasse giocano in Europa, dove c’è una concorrenza spietata. Non vedo cose simili negli altri sport ma non mi permetto di fare paragoni.

Fonte: ANSA