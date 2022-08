Gianni Petrucci: “Voliamo basso ma ci mettiamo il cuore, possiamo arrivare in fondo”

Il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, ha parlato alla vigilia degli Europei.

Il massimo dirigente della FIP ha dichiarato di non voler creare aspettative troppo grandi sugli Azzurri ma crede comunque nella possibilità di poter arrivare lontano e giocarsela con tutti.

Avverto intorno a questo evento un interesse enorme, più che in passato e l’ho detto alla squadra. Italia-Grecia è già sold-out ma sono tante le partite che vedranno una straordinaria cornice di pubblico, è la dimostrazione che dovevamo tornare a ospitare un evento così importante dopo 32 anni. Nel 2015 dissi che avevamo la Nazionale più forte di sempre, oggi sulla carta siamo inferiori perciò non voglio creare eccessive aspettative. Dico solo che è un gruppo eccezionale, che resta sempre in piedi e ci mette il cuore, perciò io ci credo. Tutti vogliono vincere, nessuno parte per perdere, noi possiamo arrivare dappertutto, quando ti chiami Italia puoi vincere sempre.