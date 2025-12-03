giannis antetokounmpo

Giannis Antetokoumpo ha chiesto la trade ai Milwaukee Bucks?

Home NBA News
Francesco ManziLascia un Commento su Giannis Antetokoumpo ha chiesto la trade ai Milwaukee Bucks?

Nel clima generato dal drama dell’affare Chris Paul, in NBA si è diffusa nelle scorse ore un’altra notizia che rischia, questa sì, di cambiare gli equilibri della Lega. Secondo Brian Windhorst di ESPN, prima dell’inizio della stagione regolare Giannis Antetokounmpo avrebbe manifestato ai Milwaukee Bucks il desiderio di essere ceduto. La superstar greca è in odore di addio da ormai un anno, con tensioni particolarmente alte la scorsa estate quando, alla fine, Giannis aveva deciso di dare un’ultima chance al front office dopo 3 anni di eliminazioni al primo turno nei Playoff.

Invece a quanto pare la situazione non era così tranquilla come sembrava. A causa dello scarso rendimento di Milwaukee in questi primi mesi di stagione regolare, i discorsi su una eventuale cessione di Giannis sarebbero ripresi tra franchigia e agenti. Come riportato da Shams Charania, una decisione sarebbe attesa nelle prossime settimane, e qualora Antetokounmpo chiedesse nuovamente la trade i Bucks difficilmente potrebbero voltarsi dall’altra parte. Al momento Milwaukee è 9-13, un record che naturalmente genera malcontento: lo stesso Giannis Antetokounmpo pochi giorni fa non aveva nascosto la propria frustrazione dopo la settima sconfitta consecutiva, dichiarando di “non ricordare l’ultima volta ad aver toccato i 7 KO di fila”.

Le squadre in lizza per Antetokounmpo qualora dovesse davvero lasciare i Bucks sono tante, ma Milwaukee ascolterebbe i desideri del giocatore cercando quanto più di accontentarlo e scambiarlo alla franchigia che preferisce. D’altronde il greco ha dato tantissimo all’organizzazione: oltre a vincere il titolo NBA da MVP delle Finals nel 2021, Giannis ha vinto due volte l’MVP della stagione regolare ed è stato nominato All-Star per 9 volte, conquistando anche il premio di Difensore dell’Anno nel 2020.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

Antetokounmpo Milwaukee Indiana

VIDEO: Antetokounmpo la decide allo scadere! Milwaukee batte Indiana

Alessandro Saraceno
Giannis Antetokounmpo NBA

Giannis Antetokounmpo a New York? Il greco risponde a modo suo

Redazione BasketUniverso
Antetokounmpo New York Knicks

Cosa devono fare i New York Knicks per prendersi Antetokounmpo

Alessandro Saraceno

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.