La trade deadline NBA si avvicina rapidamente e il futuro di Giannis Antetokounmpo è sempre più al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, la corsa per la superstar dei Milwaukee Bucks si è ormai ristretta a due sole franchigie: i Miami Heat e i Minnesota Timberwolves.

Intervenendo a SportsCenter, Charania ha chiarito lo stato delle trattative:

“Il focus delle negoziazioni dei Milwaukee Bucks per Giannis Antetokounmpo è stato con i Miami Heat e i Minnesota Timberwolves”.

Shams says the Bucks have been focused on Miami and Minnesota 🚨 "Milwaukee has been engaged with interested teams. I'm told the primary focus of those conversations have been Miami and Minnesota" pic.twitter.com/sPa6gXK9QK — Heat Central (@HeatCulture13) February 4, 2026

Una dichiarazione che conferma come il mercato NBA stia entrando nella sua fase più calda, con meno di 24 ore rimaste prima della chiusura ufficiale degli scambi.

Giannis Antetokounmpo e la preferenza Minnesota

Negli ultimi giorni è emerso che Giannis Antetokounmpo vedrebbe di buon occhio un trasferimento ai Timberwolves. L’idea di affiancare Anthony Edwards, uno dei giovani più esplosivi della lega, rappresenta una prospettiva estremamente intrigante. Minnesota, inoltre, è ancora a caccia del primo titolo NBA della sua storia, e l’arrivo del due volte MVP potrebbe cambiare radicalmente le ambizioni della franchigia.

Dal punto di vista tecnico, i Timberwolves possono offrire giovani di talento, contratti utili per il salary matching e scelte future al Draft, anche se la profondità del pacchetto resta un punto interrogativo.

Miami Heat pronti all’assalto

Se Minnesota sembra essere la destinazione preferita da Giannis, i Miami Heat appaiono invece come la squadra con l’offerta più solida da presentare ai Bucks. La franchigia della Florida dispone infatti di una combinazione molto appetibile di: giovani prospetti di alto livello, contratti funzionali per equilibrare i salari e future scelte al Draft.

Decisione imminente per i Bucks

Con la trade deadline NBA ormai alle porte, resta da capire se i Milwaukee Bucks decideranno di affondare il colpo e accettare una delle due offerte, oppure se sceglieranno di rimandare qualsiasi decisione sul futuro di Giannis Antetokounmpo.

Una cosa è certa: le prossime ore saranno decisive e potrebbero ridisegnare completamente gli equilibri della NBA.