Giannis Antetokounmpo aspetta di entrare… e gioca col pupazzo di un dinosauro

Davvero singolare quello che ha fatto Giannis Antetokounmpo questa notte. No, non parliamo della vittoria dei suoi Milwaukee Bucks su Dallas, con la sua doppia-doppia da 30 punti e 11 rimbalzi. Mentre aspettava di entrare in campo dopo un timeout, Giannis è stato ripreso dalle telecamere da solo, fermo al tavolo a centrocampo, che giocava col pupazzo di un dinosauro.

Non è chiaro perché Antetokounmpo lo stesse facendo, né perché quel pupazzetto fosse lì. Il video però ha fatto il giro dei social e ha fatto sorridere tutti gli appassionati per la tenerezza del momento.