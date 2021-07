Giannis Antetokounmpo chiede di essere scambiato dopo il titolo NBA

La lealtà di Giannis Antetokounmpo verso i Milwaukee Bucks sta alla base della vittoria di questo titolo NBA. Ha reso ancora più dolce la corsa dei Milwaukee Bucks verso il campionato. Ma la sua lealtà potrebbe vacillare un po’ dopo aver vinto il suo primo anello?

Dai un’occhiata a Giannis Antetokounmpo fare una richiesta commerciale seria al 100% verso il front office dei Bucks:

Giannis fresh off the NBA title is comedy 😂 pic.twitter.com/JWrx1l2ndL

Scherzi a parte, l’ascesa dei Milwaukee Bucks da superperformer della stagione regolare a re delle NBA Finals è stata pienamente meritata. In una lega che tende verso i superteam e il reclutamento di giocatori stellari, ecco che Giannis Antetokounmpo ha cercato di invertire il trend con la franchigia che gli ha dato una possibilità nel 2013. Ha dato la sua garanzia già al suo secondo anno in campionato e ha portato a termine il compito che aveva twittato anni e anni fa.

I'll never leave the team and the city of Milwaukee till we build the team to a championship level team..

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 17, 2014