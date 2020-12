Giannis Antetokounmpo dice di non essere concentrato sull’eventuale rinnovo con i Bucks

Chi si aspettava qualche garanzia da parte di Giannis Antetokounmpo una volta iniziato il training camp dovrà rimanere deluso: il giocatore greco, che è in scadenza di contratto la prossima estate, ha dichiarato infatti non solo di non aver ancora preso una decisione, ma di non essere nemmeno concentrato sull’eventuale proposta di rinnovo con i Milwaukee Bucks.

“In questo momento, non sono concentrato su questo” – ha dichiarato Giannis – “Sto solo cercando di concentrarmi su me stesso”. Il due volte MVP ha aggiunto che delle trattative si occuperà in autonomia il suo agente, Alex Saratsis. La deadline per rinnovare il proprio contratto con i Bucks è fissata per il 21 dicembre, se non arriverà l’accordo Antetokounmpo sarà ufficialmente free agent a luglio prossimo.

Giannis Antetokounmpo, when asked about his contract, says: "Right now, I am not focused on that. I am just trying to focus on myself."

He adds that he is leaving those discussions to his agent, Alex Saratsis, and the front office.

— Malika Andrews (@malika_andrews) December 9, 2020