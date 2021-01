Giannis Antetokounmpo è andato a muso duro contro Isaiah Stewart dopo la fine della partita

Non è stato un finale di partita sereno quello tra Milwaukee Bucks e Detroit Pistons ieri notte. Dopo il suono della sirena, che ha sancito la vittoria dei Bucks per 130-115, Giannis Antetokounmpo e suo fratello Thanasis si sono diretti verso il centro del campo in cerca di Isaiah Stewart. Le intenzioni del duo greco però erano ben lontane dal complimentarsi per la partita, e i due sono stati subito separati dai compagni, con Stewart portato via da Wayne Ellington.

Giannis has some words for Stew after the game but he’s not phased by him at all 💀 💀 💀 pic.twitter.com/8JstCjpoIA — CoSvid-19 (@RedAlternates) January 7, 2021

Dalla ricostruzione, quello che avrebbe indisposto Giannis sarebbe stato uno scontro avuto con Stewart a inizio partita: nulla di particolarmente violento, ma forse qualche parola di troppo ha fatto innervosire il due volte MVP. Questa dovrebbe essere la giocata della discordia:

only Giannis can get literally tackled to the ground with no call pic.twitter.com/OvCU3x7vSu — Nathan Marzion (@nathanmarzion) January 7, 2021

