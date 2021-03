Giannis Antetokounmpo entra in uno speciale club riservato solo a Michael Jordan e Kevin Garnett

Giannis Antetokounmpo ha sempre detto di voler essere una giocatore top in NBA. Beh, non c’è dubbio che lo sia già. Ma dopo l’All-Star Game di questa notte ha scalato un altro gradino, entrando a far parte di uno speciale club riservato solo a Michael Jordan e Kevin Garnett.

Dopo aver condotto il Team LeBron a una facile vittoria per 170 a 150 sul Team Durant, Giannis ha ottenuto il suo primo trofeo di MVP dell’All-Star Game chiudendo con 35 punti senza sbagliare dal campo (16 su 16), 7 rimbalzi, 3 assist, 1 recupero e 1 stoppata.

Con il suo ultimo riconoscimento, ha raggiunto MJ e Kevin Garnett come gli unici giocatori nella storia della NBA a vincere un MVP della stagione regolare, un MVP dell’All-Star Game e un trofeo come miglior difensore dell’anno, secondo ESPN Statistics and Information.

Giannis Antetokounmpo joins Michael Jordan and Kevin Garnett as the only players to win an MVP, All-Star Game MVP and Defensive Player of the Year award in their careers. pic.twitter.com/OGJGZpWM4L — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 8, 2021

