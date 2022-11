Giannis Antetokounmpo fa un “sentitissimo” regalo a tutti compagni di squadra

Da poco Nike ha messo in vendita le nuove Zoom Freak 4, le nuove signature shoes di Giannis Antetokounmpo. E allora in questi giorni lo stesso Giannis, col suo solito spirito ironico e scherzoso, si è trasformato nel primo promotore delle nuove scarpe. A partire dallo spogliatoio. In primo luogo, Giannis ha letteralmente strappato le scarpe dai piedi di Serge Ibaka durante un recente allenamento, sostituendole lui stesso con un paio di Zoom Freak 4.

Giannis is making sure people are wearing his shoes by any means necessary. 🤣 pic.twitter.com/KVPAzvvJn2 — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2022

Poi, capita forse la fatica che avrebbe richiesto costringere tutti a cambiarsi le scarpe, ha deciso di fare un regalo alla squadra. Nelle scorse ore Antetokounmpo si è presentato in palestra con una moltitudine di scatole di scarpe: ovviamente le Zoom Freak 4, ogni giocatore dei Bucks ne ha ricevuto un paio.