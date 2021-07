Giannis Antetokounmpo gioca Gara-1 delle Finals contro i Suns

A meno di un’ora dalla palla a due di Gara-1 delle NBA Finals 2021, i Milwaukee Bucks hanno annunciato che Giannis Antetokounmpo giocherà e partirà in quintetto. Una notizia importantissima per le sorti dei Bucks, alla prima partecipazione alle Finals dal 1974.

Giannis si era infortunato al ginocchio in Gara-4 delle Finali di Conference contro Atlanta. Senza di lui, Milwaukee è comunque riuscita a vincere le successive due partite e la serie.

Giannis is AVAILABLE and will start in Game 1 of the #NBAFinals. pic.twitter.com/S9fVRNI5j6

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 7, 2021