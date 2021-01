Giannis Antetokounmpo ha dato un nuovo soprannome a Donte DiVincenzo

In questi primi anni di NBA, quello in corso è il terzo, Donte DiVincenzo è sempre stato soprannominato “The Big Ragù” per le sue chiari origini italiane. In questa stagione la guardia sta trovando maggiore spazio nei Milwaukee Bucks, producendo 9.9 punti di media e guadagnandosi così anche un nuovo nickname, datogli dal compagno Giannis Antetokounmpo.

Non una trovata troppo originale, a dir la verità: nelle ultime due conferenze stampa, Giannis si è riferito a DiVincenzo chiamandolo “White Chocolate”, soprannome che fu di Jason Williams. A differenza dell’ex playmaker dei Kings, che nel corso della sua carriera è diventato famoso per i suoi straordinari passaggi ed ha mantenuto 5.9 assist di media, DiVincenzo ne sta smazzando solo 2.6 in questa stagione, dato più alto in NBA per lui.

For those uninitiated, @Giannis_An34 has now called @Divincenzo "White Chocolate" in back-to-back pressers. I don't know when a nickname becomes official, but this is definitely something to monitor. — Eric Nehm (@eric_nehm) January 28, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.