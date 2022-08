Giannis Antetokounmpo ha dominato contro la Spagna in amichevole

Nel primo test in vista di Eurobasket 2022, tra l’altro un test di tutto rispetto contro la Spagna in amichevole, Giannis Antetokounmpo ha dominato. Quella contro la Roja è sembrata una delle classiche gare che il due volte MVP della stagione regolare NBA mette in vetrina durante i suoi mesi a Milwaukee.

Alla fine per Giannis ci sono stati 31 punti, 10 rimbalzi e 3 assist in appena 20′ di gioco, tirando 9/10 da due e 2/3 da tre punti. I 31 punti realizzati sono un career-high per Antetokounmpo con la Grecia, avversaria dell’Italia all’Europeo il 3 settembre. La partita è stata vinta in scioltezza dalla Grecia, 86-70, contro una Spagna ancora non al top e con tante assenze (tra i convocati sono rimasti a riposo Sergio Llull, Willy Hernangomez e Usman Garuba).

𝐆𝐑𝐄𝐄𝐊 𝐆𝐎𝐃 𝐇𝐀𝐒 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐄𝐃! 😳 🔥 Giannis against Spain in friendly game: 31 points, 10 rebounds, 3 assists, 1 steal. In 20 minutes. 🤯 Career high in scoring with the national team. ✅ 🎥 @ert_world pic.twitter.com/K04TQKzzgt — FIBA (@FIBA) August 9, 2022