Giannis Antetokounmpo ha fatto una battuta molto triste sullo show dell’intervallo del Super Bowl

Il Super Bowl è, globalmente, l’evento sportivo più seguito ogni anno, e ovviamente negli Stati Uniti lo è ancora di più. Ieri notte, sebbene la NBA abbia proibito ai giocatori di riunirsi per guardare la partita, diversi atleti hanno comunque commentato la partita sui social e alla fine hanno potuto applaudire l’ennesimo trionfo di Tom Brady, a 43 anni.

C’è ovviamente anche chi ha apprezzato il tradizionale show dell’intervallo del Super Bowl, quest’anno affidato a The Weeknd e Miley Cyrus. Lo spettacolo ha dato l’occasione a Giannis Antetokounmpo di uscirsene su Twitter con una battuta molto cringe, ironizzando su quanto fatto da due “bombe sexy” come Jennifer Lopez e Shakira nell’edizione del 2020 (allora il greco aveva scritto sui social che lo spettacolo lo aveva “quasi messo nei guai” con la fidanzata).

“Ho sentito che Shakira e JLo non stanno cantando perché è il weekend… Non lavorano di domenica?” ha scritto Giannis, con un gioco di parole tra weekend e The Weeknd, che ha sostituito appunto le due star.

I heard Shakira and JLo are not performing because it’s The Weekend…they don’t work on Sunday? — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 8, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.