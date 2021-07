Giannis Antetokounmpo “invoca” alcune star NBA su Instagram

Meno di una settimana dopo aver vinto il suo primo titolo NBA con i Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo ha cambiato umore per iniziare la routine estiva invocando alcune star NBA. Il due volte MVP sa che molte grandi campioni gli hanno aperto la strada e Giannis ha “invocato” alcuni di questi iconici giocatori NBA nei suoi ultimi post sui social media.

Il 26enne ha postato una serie di Instagram Stories mettendo insieme la collezione di superstar: Dwyane Wade dei Miami Heat, Dirk Nowitzki dei Dallas Mavericks, Hakeem Olajuwon degli Houston Rockets e, ultimo ma non meno importante, la leggenda dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant.

“Passiamo una fantastica estate di… LAVORO” ha scritto Giannis.

Giannis channeling some champs this offseason on his IG story ūüė§ pic.twitter.com/LsrLMODzXu — Bleacher Report (@BleacherReport) July 27, 2021

La bacheca dei trofei di Giannis Antetokounmpo potrebbe riempirsi abbastanza velocemente ma, come suggerisce il suo recente post, ora √® tutto passato ed √® ora di tornare al lavoro. Anche se potrebbe essere difficile chiedere ai Milwaukee Bucks di ripetersi e vivere un’altra fantastica corsa al titolo NBA, non c’√® davvero un percorso impegnativo che Giannis non avrebbe mai voluto intraprendere.

D’altronde The Greek Freak ne ha passate tantissime in questi anni ed √® sempre riuscito a conquistare grandissimi risultati, anche e soprattutto quando nessuno credeva in lui.