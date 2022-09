Giannis Antetokounmpo ha subito una leggera distorsione alla caviglia destra nell’ultima gara della fase a gironi di Eurobasket tra Grecia ed Estonia. Ha terminato la partita in panchina e alla fine è andato verso gli spogliatoi zoppicando leggermente, tuttavia le sue condizioni non sono così gravi.

Secondo il comunicato ufficiale della federazione greca: “Giannis Antetokounmpo ha subito una leggera distorsione alla caviglia destra ed è monitorato dallo staff medico per una continua valutazione delle sue condizioni”.

Il tecnico della nazionale greca Dimitris Itoudis aveva già detto in conferenza stampa che “va tutto bene”: “Ha sostituito Giannis e sapevo che non l’avrei più rimesso in campo. Gli abbiamo messo subito del ghiaccio e ha iniziato immediatamente le pratiche di riabilitazione nello spogliatoio, appena terminata la gara”.

Tuttavia, dopo la partita, il giocatore è stato esaminato principalmente per motivi precauzionali. La Grecia volerà questa mattina per Berlino per la fase finale dell’Eurobasket insieme al resto delle squadre del girone di Milano. Domenica giocheranno contro la Repubblica Ceca, dando abbastanza tempo a Giannis per riposarsi e recuperare al 100%.

Insomma, si tratta di spavento e poco altro, alla fine Giannis Antetokounmpo giocherà e cercherà di portare la Grecia ai Quarti di Finale.

