L’approdo di James Harden ai Brooklyn Nets è l’argomento che ha monopolizzato l’attenzione in NBA delle ultime ore. Una mossa repentina che aumenta ancora le chance di titolo della squadra allenata da Steve Nash, nonostante le controverse vicende di Kyrie Irving di questi giorni.





L’operazione riguarda da vicino tutte le contender e le loro stelle, come Giannis Antetokounmpo: “Una notizia pazzesca per loro – ha commentato il greco -, con questa mossa si sono migliorati tantissimo. Sarà un inferno per tutti affrontare una squadra che può contare su Harden, Durant e Irving. Qui però dobbiamo concentrarci solo su noi stessi e sulla nostra crescita collettiva”, ha concluso la star dei Milwaukee Bucks.





