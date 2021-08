Giannis Antetokounmpo offre alloggi temporanei alle famiglie sfollate a causa degli incendi che hanno colpito la Grecia

Vista l’ondata di caldo senza precedenti, negli ultimi giorni il nord della Grecia, in particolare la regione dell’Attica, è devastato da svariati incendi che avanzano verso la capitale Atene ed hanno costretto già centinaia di famiglie a lasciare la propria abitazione.

Data la drammatica situazione, Giannis Antetokounmpo, assieme a Novibet e attraverso l’iniziativa The Giant Heart, si è offerto di aiutare tutte le persone colpite dagli incendi. Tutti gli sfollati sono stati sistemati temporaneamente in circa 90 camere d’hotel e i costi saranno interamente coperti proprio da Giannis.

Giannis Antetokounmpo is offering accomodation in (at least) 87 hotel rooms, for two and three nights, to people affected by the wildfires in Greece.

— Harris Stavrou (@harris_stavrou) August 6, 2021