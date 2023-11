Giannis Antetokounmpo riscrive la storia dell’NBA nella gara contro i Mavs

I Milwaukee Bucks hanno sconfitto i Dallas Mavericks questa notte, registrando la loro 9a vittoria stagionale. Allo stesso tempo, Giannis Antetokounmpo è entrato nella storia dell’NBA durante la partita.

La superstar dei Bucks ha concluso la gara con 40 punti, 15 rimbalzi e 7 assist, scrivendo così il suo nome nei libri di storia. Con questa prestazione, Antetokounmpo è diventato il più giovane giocatore nella storia dell’NBA a registrare almeno 16.000 punti, almeno 7.000 rimbalzi e almeno 3.000 assist in carriera.

With his 5th rebound tonight, Giannis Antetokounmpo recorded his 7,000th career rebound, and became the youngest player in NBA history to record 16K+ points, 7K+ rebounds, and 3K+ assists in a career:

Giannis Antetokounmpo, 28 years-347 days

Kevin Garnett, 29 years-199 days

