Giannis Antetokounmpo taccagno: non vuole pagare per vedere Team USA

Quando non è impegnato a ordinare 50 pezzi di crocchette di pollo o a segnare 50 punti nelle Finals NBA, Giannis Antetokounmpo è un tipo normale che ama guardare Team USA ma non vuole pagare per farlo.

La star dei Milwaukee Bucks è un super amante del gioco. Giannis voleva sapere dove guardare la prossima partita di Team USA alle Olimpiadi di Tokyo. Quindi, ovviamente, è andato nell’unico posto dove avrebbe potuto trovare la risposta alla sua domanda: Twitter.

What time is the USA team playing tonight and which channel?🙏🏽 — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 28, 2021

Il giornalista di The Athletic, Eric Nehm, ha prontamente risposto, suggerendo che Giannis deve pagare per guardare Team USA in TV. Abbastanza facile per il nuovo MVP delle finali NBA, giusto? No.

“Se devo pagare non importa…”.

If I got to pay nevermind… https://t.co/6A1xhuDitp — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 28, 2021