Gigi Datome diventa il secondo miglior italiano di sempre in EuroLega

Gigi Datome è diventato il 40° giocatore della storia ad aver segnato almeno 2.000 punti in EuroLeague. Datome ha tagliato questo simbolico traguardo proprio contro il Fenerbahce, la formazione con cui ha giocato il maggior numero di partite e segnato il maggior numero di punti. Datome, infatti, ha avuto bisogno di 228 presenze in campo per raggiungere i 2.000 punti di cui 1.538 sono stati segnati con la maglia del Fenerbahce nell’arco di cinque stagioni e 159 presenze. Gigi ha segnato anche 71 punti a Siena e 205 a Roma. A Milano per ora sono 24 presenze e 197 punti segnati. Datome è il secondo italiano di sempre alle spalle di Gianluca Basile, 2.163 punti in 233 presenze in campo. In questa stagione, Datome aveva già superato la soglia delle 300 triple in carriera e il suo 56.3% da tre rappresenta al momento il miglior dato della carriera. Datome ha toccato i 2.000 nel secondo quarto su un tiro da tre dall’angolo dopo due tiri liberi. Aveva cominciato la partita a meno cinque.

