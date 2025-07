Gigi Datome: “DiVincenzo? Non è LeBron James”

Gigi Datome, nella veste di dirigente che ricopre ormai da qualche mese, ha parlato dell’arrivo di Donte DiVincenzo nel roster dell’Italbasket e del successo dell’Under 20 agli Europei.

Riguardo il nuovo arrivato, Datome ha raccontato come si è giunti al suo passaporto ma ha sottolineato l’assoluta importanza del gruppo.

Per la FIP è stato quasi un miracolo: a fine marzo la legge è cambiata e, grazie al grande impegno di tante persone, siamo riusciti a fargli avere il passaporto per meriti sportivi. Ora lo aspettiamo e vedremo come si integrerà nella squadra. Parliamo di un giocatore di grande livello, ma non è certo LeBron James. La sua presenza non deve farci dimenticare il valore del gruppo nel suo insieme. Da troppo tempo ci fermiamo ai quarti di finale.

Poi l’ex capitano azzurro ha precisato alcuni aspetti dei successi delle giovanili, ribadendo la bontà del lavoro della FIP e la necessità di dare più spazio a questi ragazzi nei campionati senior.

Dobbiamo restare con i piedi per terra: il podio può arrivare grazie a tante circostanze, ma il merito tecnico degli Under 20 è reale. Questo successo è solo l’inizio di un percorso, non l’arrivo. Il mio ruolo dura da un anno, ma il lavoro parte da più lontano, grazie al progetto di Trainotti. Hanno portato avanti il lavoro giusto già dai più piccoli e anche con l’Under 15 è arrivata la vittoria nel Trofeo dell’Amicizia. Si sta facendo scouting capillare nel tessuto locale: vogliamo trovare talenti anche nei paesini più piccoli. Non basta vincere, bisogna schierare i giovani in campo per davvero. Serve coraggio da parte degli allenatori, che devono saper valorizzare i ragazzi, accettare i loro errori e farli crescere giocando. Razzismo? Gli scemi sono ovunque e fa male vedere ancora atteggiamenti razzisti. In Nazionale conta solo il passaporto italiano, il talento e il rispetto, dentro e fuori dal campo. Coach Rossi e la sua squadra stanno dimostrando la forza della scuola italiana. Stessa cosa vale per Tabellini, Galbiati e Poeta: sono ottimi esempi di un movimento che sta crescendo grazie al coraggio e alla qualità dei suoi tecnici.