Gigi Datome illustra gli obiettivi dell’Italbasket e dell’Olimpia Milano

Il capitano dell’Italbasket, Luigi Datome, ha parlato alla vigilia degli Europei.

Il giocatore sardo ha commentato il clima in squadra e le prospettive della Nazionale dopo l’infortunio di Danilo Gallinari.

Abbiamo sempre il solito problema dell’essere piccoli in diversi ruoli ma proveremo a sopperire giocando in modo atipico. Nel gruppo percepisco grande felicità di essere in Nazionale, Pozzecco capisce benissimo i giocatori e il gioco, me lo aspettavo ma non è scontato essere carismatici in panchina dopo esserlo stati in campo. Ha un grande senso di responsabilità per il suo ruolo e questo ci toglie pressione. Mi dispiace per Gallinari, non sarebbe stato questo Europeo a legittimare la sua carriera ma ci teneva tantissimo, per noi è un punto di riferimenti, sposta gli equilibri. Ognuno dovrà dare qualcosa in più, dobbiamo puntare al passaggio del girone e poi provare a giocarcela, chissà che finalmente la fortuna si ricordi di noi.