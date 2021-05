Gigi Datome: “Milano alle Final Four, il Fener no: ho fatto la scelta giusta”

Continua ad essere un Gigi Datome molto soddisfatto dell’andamento della stagione dell’Olimpia Milano, quello intervistato ieri da Repubblica. Il giocatore biancorosso, che oggi tornerà a disputare i Playoff italiani dopo la finale di tanti anni fa con la Virtus Roma, ha rilasciato importanti dichiarazioni. Tra di esse, anche parole importanti in merito alla scelta della scorsa estate di lasciare il Fenerbahçe per Milano.

Fino ad oggi le cose sono andate meglio del previsto, sono felice di vivere questi momenti e di essere ancora in una squadra vincente. Cosa non scontata dopo aver lasciato il Fenerbahçe. È cinico, ma il fatto che l’Olimpia sia nelle migliori 4 d’Europa e il Fener no conferma che ho fatto la scelta giusta.

Milano affronterà oggi Trento in Gara-1 e domani in Gara-2, per poi disputare Gara-3 domenica. A causa della partecipazione di Milano alle Final Four a fine mese, il calendario dei Playoff è stato “ristretto”, con svariati back-to-back. Una cosa che ai giocatori piace poco, Malcolm Delaney l’ha ampiamente criticata pochi giorni fa, ma per la quale Datome è comunque carico:

Comincia il momento più bello dell’anno, dove si gioca sempre, ogni partita conta, devi resettare continuamente la mente. Siamo in buone condizioni ma c’è bisogno di tutti: ogni sfida avrà protagonisti differenti. Dobbiamo raccogliere i frutti della stagione.

Fonte: Superbasket

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.