Gigi Datome pronto a lasciare Milano dopo lo Scudetto? Australia calling…

Gigi Datome è finalmente riuscito a vincere il suo primo “vero” Scudetto italiano perché ne aveva già conquistato un altro con la Montepaschi Siena da aggregato neanche diciottenne ma nemmeno lui probabilmente si ricorda di averlo vinto. Da allora non è mai riuscito a cucirsi il tricolore sul petto, fino a sabato scorso, nonostante sia comunque stato capace di portarsi a casa 3 campionati turchi e una EuroLega.

Secondo quanto riportato da Emiliano Carchia di Sportando, nella sua testa sta balendo l’ipotesi di fare un’esperienza “alla Alessandro Del Piero”, ovvero chiudere la carriera in Australia. La citazione non è casuale perché sappiamo quanto Gigio conosca e stimi Alex Del Piero e il campionato australiano di pallacanestro, la NBL, è di altissimo livello, probabilmente il terzo/quarto al mondo dopo NBA, EuroLega e forse Spagna. A meno di miracoli estivi, difficilmente l’Olimpia Milano riuscirà a vincere l’EL, anche se a Gigi Datome piacerebbe giocarla per l’ultima volta.

Hearing that Gigi Datome is drawing some interest from Australian NBL.

Olimpia Milano is confident to keep him while the forward wants to play in EuroLeague at least one more year

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 21, 2022