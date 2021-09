Gigi Datome: “Rinuncia alla nazionale in estate? Ho la coscienza a posto”

Gigi Datome è stato ospite della Laureus Charity Night e ha parlato anche della sua rinuncia alla Nazionale in estate.

Una scelta dolorosa ma per la quale Datome non ha rimpianti.

Ho la coscienza pulita, ho preso una scelta responsabile perché non stavo bene. La maglia azzurra è bellissima ma hai la responsabilità di giocare in un certo modo e il mio corpo non era in grado. Ho preso questa decisione a malincuore ma penso che sia stata giusta sia per sia per la squadra che infatti è andata alle Olimpiadi facendo un’ottima figura.