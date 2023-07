Gigi Datome sarà il prossimo presidente FIP? La sua risposta

Gigi Datome, come sappiamo, ha dato l’addio al basket giocato, anche se non in maniera definitiva fino alla fine del Mondiale FIBA che si svolgerà in Asia, e si è subito pensato a lui come dopo Gianni Petrucci in FIP.

A commentare la possibilità ci ha pensato proprio il ragazzo ex Fenerbahce e Boston Celtics in un’intervista a La Nuova Sardegna:

“Diciamo che è una cosa che va avanti da diversi anni… La vita può cambiare davvero molto in fretta, ma per il momento il mio obiettivo è fare bene in campo con l’Italia e poi aiutare il più possibile l’Olimpia Milano a vincere”.

In pratica Gigi Datome non ha chiuso la porta in maniera definitiva alla presidenza della FIP. Non si è voluto sbilanciare ma è stato abbastanza sibillino. Forse è solo stato onesto nel dire che la vita ti offre soffre un sacco di opportunità oppure ha voluto far intendere che non si sa mai. Sta di fatto che possiamo dire con certezza che Gigione a capo della Federazione Italiana Pallacanestro al posto di Petrucci farebbe felicissimi milioni di appassionati.