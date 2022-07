Gigi Datome sul Mago Bargnani: “Perché lo criticate? Per me è un esempio”

La parabola di Andrea Bargnani è stata uno degli argomenti più diffusi nel mondo del basket italiano negli ultimi anni. La maggior parte delle persone hanno rivolto forti critiche al Mago per non aver sfruttato pienamente il suo potenziale e poi la “sparizione” di Bargnani dal panorama cestistico ha destato ancora più perplessità

L’ultimo in ordine temporale a intervenire sull’argomento è stato Gigi Datome, grande amico di Bargnani, come testimoniato anche da un recente post su Instagram. L’opinione del capitano della Nazionale è arrivata sempre dai social, in una story di risposta a una domanda di un follower riguardo la possibilità di “riesumare” il Mago.

Datome ha risposto stizzito non condivide le critiche a Bargnani per essere uscito dal mondo del basket e anzi ritiene che la sua esperienza sia da esempio per la capacità di crearsi interessi extra cestistici da coltivare dopo il ritiro.

Questo è un tema che mi fa impazzire! Secondo voi (dico voi perché è opinione diffusa) se gli ex atleti non postano sui social o non si fanno vedere alle partite ci sono solo due possibilità: o sono morti o non hanno una vita. Invece siete tranquilli se li vedete nei palazzetti quando magari sono (purtroppo) tra quelli più disperati perché non hanno una vita fuori dal basket. Il mago è uno degli atleti da prendere come esempio per come ha coltivato interessi extra basket e una volta finita la carriera il passaggio è stato molto traumatico che per tanti altri.

Divertente il fatto che Datome parli di “ritiro” di Bargnani quando ha spesso scherzato sull’argomento, dicendo che il Mago non ha mai annunciato ufficialmente di aver smesso di giocare.