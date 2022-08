Gilbert Arenas critica fortemente Giannis Antetokounmpo

Gilbert Arenas ha rivolto critiche pesanti (ma forse non del tutto infondate) riguardo alcuni aspetti del gioco di Giannis Antetokounmpo.

Inizialmente l’ex Washington Wizards ha parlato del fenomeno greco nel suo podcast.

Non capisce il gioco. Ha vinto un titolo ma secondo me non capisce cosa dovrebbe fare per diventare una leggenda. Non sa come migliorare, come allenarsi per migliorare il suo potenziale fisico.

Parole che hanno fatto il giro del web, ricevendo tante critiche. Così Arenas ha pubblicato alcune precisazioni tramite un post sul suo profilo Instagram, chiamando in causa Kobe Bryant e Michael Jordan che secondo lui, al contrario di Antetokounmpo, sono costantemente cresciuti nel corso della loro carriera.

Ha mai aggiunto un’arma al suo gioco? Le sue percentuali dall’arco e ai liberi sono cresciute? Fisicamente è diventato più forte, assorbe meglio i contatti e per questo le sue percentuali da due sono salite. Ma oggi ha ancor a gli stessi difetti di quando era un rookie, per questo dico che dovrebbe concentrarsi di più per capire dove migliorare.

Il giorno dopo Arenas è tornato indirettamente sull’argomento pubblicando lo scounting report di Stephen Curry in uscita dal college, nel 2009. Sul documento c’era scritto che il giocatore non aveva atletismo ed esplosività, che non era in grado di concludere al ferro e che avrebbe dovuto migliorare il ball handling.

Leggendo questo scouting report chiunque direbbe che Curry ha provato che si sbagliavano, in realtà in quel momento i presunti “haters” avevano ragione. Steph ha preso spunto da queste critiche per chiudersi in palestra e migliorare. Giorno dopo giorno è diventato uno dei migliori trattori di palla di sempre e fra le più forti point guard nell’andare al ferro con entrambe le mani. Non ha più quei difetti e ha vinto due MVP perché ci ha lavorato, inoltre lo scorso anno ha messo su 10 kg di massa muscolare in palestra.

Arenas, dunque, ha citato Curry per dire che bisogna sempre migliorarsi. Un’altra frecciatina ad Antetokounmpo, ai suo difetti immutati e alle persone che hanno criticato la sua opinione.